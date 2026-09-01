На Острове происходят аномалии, природу которых никто не может определить. Готов ли ты стать паранормальным исследователем? Пока неизвестно, что их вызывает и что случилось много лет назад. Можно ли доверять друг другу? Ответы точно есть на этом Острове... Большой остров, вокруг озеро, всё рядом, никого постороннего, люди классные, программа лагеря обещает быть насыщенной. Что ещё нужно для счастья?:) В стоимость путевки включено 3-х разовое питание. Как добраться: 1) Трансфер. Можно доехать на общем автобусе: уже в нём начинаются первые знакомства и появляется настроение на дружную смену. Стоимость 3.000 руб. в обе стороны 2) Машина. На территории бесплатная парковка. 3) Электричка «Москва-Ногинск» или Автобус 382 (от м. Партизанская), затем такси до базы.