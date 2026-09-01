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Шахматы с нуля: тактика

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Сентябрь— пора новых начинаний, целей и знаний. Совместно с арт-центром «КУБ» Rep Chess Education запускает новый цикл занятий «Шахматы с нуля» для тех, кто давно хотел познать азы, но не знал с чего начать. В спокойной обстановке арт-пространства в течение 4 недель изучишь всю базу, на которой будет строиться шахматный путь. Если пропустил первое занятие, ещё успеваешь присоединиться. Перед лекцией каждый участник сможет взять чашечку любимого напитка в кафе «Куратор» бесплатно. Также после занятий можно посетить 15 новых экспозиций, которые открылись 15 августа. Такой симбиоз шахмат и искусства позволит окунуться сразу в оба мира в одном месте.

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