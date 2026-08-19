Шахматный турнир в Станции Три вокзала. Депо
Бар «Станция», ул. Новорязанская д.23
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Про событие
Будет солнышко и тепло — поиграешь на крыше, а если дождь, то внутри. Неизменно одно — шахматы в хорошей компании. Уровень игры — любой. 5 туров / 5+3 Для записи: Пиши «Депо +» под постом в тг.
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