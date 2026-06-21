Светский вечер, где шахматы становятся не соревнованием, а красивым поводом для знакомства, общения и необычного проведения вечера. Уровень игры не важен — механика вечера сосредоточена на знакомстве, общении и атмосфере. Что будет на встрече: — приветственный бокал игристого — ароматная открытка от парфюмерного бренда с персональной фразой к твоему ходу — игра в шахматы и карточки с вопросами для знакомства — возможность сыграть партии с игроками своего уровня Это вечер для тех, кто хочет не просто сходить в ресторан, а попасть в атмосферу красивого интеллектуального досуга.