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Шахматная гостиная: интеллектуальный вечер общения через игру

Reina, Зубовская улица, 5/36

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Светский вечер, где шахматы становятся не соревнованием, а красивым поводом для знакомства, общения и необычного проведения вечера. Уровень игры не важен — механика вечера сосредоточена на знакомстве, общении и атмосфере. Что будет на встрече: — приветственный бокал игристого — ароматная открытка от парфюмерного бренда с персональной фразой к твоему ходу — игра в шахматы и карточки с вопросами для знакомства — возможность сыграть партии с игроками своего уровня Это вечер для тех, кто хочет не просто сходить в ресторан, а попасть в атмосферу красивого интеллектуального досуга.

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