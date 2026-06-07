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Сева Ловкачев. Проверка материала

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

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Завершение:

от 510₽ до 1360₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сева Ловкачев — стендап-комик из Санкт-Петербурга, известный своим интеллектуальным и наблюдательным юмором. В его концертах — ирония про повседневность, отношения, работу, тревоги взрослой жизни и странности современного мира. Умный, самоироничный и местами абсурдный стендап для тех, кто любит смеяться не только громко, но и вдумчиво.

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