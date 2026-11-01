Немного ностальгии, много тепла и музыка, которую ты точно знаешь. Редкий вечер, когда на одной сцене встретятся «Сёстры», Yerkatt, Pervakova. Три артиста, чьи концерты случаются нечасто, объединяются в программе, которая звучит как идеальный саундтрек к концу новогодних каникул.