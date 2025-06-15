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МАМА В ДЕТСВЕ СПРАСИЛА У КРОХИ КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЕРЁЖЕНЬКА ОТВЕТИЛ ПЕВЦОМ, ВСЕ В СЕМЬЕ ПОСМЕЯЛИСЬ И ПОТОМ ЭТО БЫЛЬЮ И ПОСТПУБЕРТАТНЫМИ ПОЛОВЫМИ ПРИЗНАКАМИ ПОРОСЛО, НО СПУСТЯ ГОДЫ И РАЗ! СТАЛ ПЕВЦОМ, НУ ЛАДНО, НЕ ЗА РАЗ, ЕЩЁ МНОГО РАЗ ПРЕДСТОИТ
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