МАМА В ДЕТСВЕ СПРАСИЛА У КРОХИ КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЕРЁЖЕНЬКА ОТВЕТИЛ ПЕВЦОМ, ВСЕ В СЕМЬЕ ПОСМЕЯЛИСЬ И ПОТОМ ЭТО БЫЛЬЮ И ПОСТПУБЕРТАТНЫМИ ПОЛОВЫМИ ПРИЗНАКАМИ ПОРОСЛО, НО СПУСТЯ ГОДЫ И РАЗ! СТАЛ ПЕВЦОМ, НУ ЛАДНО, НЕ ЗА РАЗ, ЕЩЁ МНОГО РАЗ ПРЕДСТОИТ