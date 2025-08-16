ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Сериальный завтрак «Секс в большом городе»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4600₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

В программе: просмотр 3 серий на английском языке с субтитрами. Сезон 2, серия 12 / La Douleur Exquise! Саманта: «If I had a dime for every time a man used me for sex… I’d be rich.» Сезон 4, серия 5 — Ghost Town Саманта устраивает вечеринку в мужском клубе, где всех встречает … Сезон 1, серия 9 — The Turtle and the Hare Шарлотта покупает себе «кролика» и больше не выходит из дома. А также фирменное гадание на сценах из сериала, бокал игристого с клубничкой, сливочные панкейки c разными соусами и клубника с gelato + приветственный бокал просекко и другие напитки. Вопросы в Телеграме – @edva_znakomi

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Открытый микрофон от комиков с ТВ
Открытый микрофон от комиков с ТВ

от 399₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста