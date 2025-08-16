В программе: просмотр 3 серий на английском языке с субтитрами. Сезон 2, серия 12 / La Douleur Exquise! Саманта: «If I had a dime for every time a man used me for sex… I’d be rich.» Сезон 4, серия 5 — Ghost Town Саманта устраивает вечеринку в мужском клубе, где всех встречает … Сезон 1, серия 9 — The Turtle and the Hare Шарлотта покупает себе «кролика» и больше не выходит из дома. А также фирменное гадание на сценах из сериала, бокал игристого с клубничкой, сливочные панкейки c разными соусами и клубника с gelato + приветственный бокал просекко и другие напитки. Вопросы в Телеграме – @edva_znakomi