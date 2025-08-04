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Сериальный понедельник & Друзья

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4600₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Отличный повод красиво начать август – четыре любимые серии культового сериала «Друзья» и вкусная еда. В меню: домашняя фокачча и домашний багет с разными начинками, брауни с мороженным, приветственный бокал вина/prosecco и другие напитки. Какие серии покажут: – «Эпизод с отключением электричества»: в городе отключают свет, и друзья переживают забавную ночь, полную неожиданных откровений и курьёзов; – «Эпизод, где сбегает обезьянка»: Марсель убегает, и Росс вместе с друзьями пытается его найти, пока Рэйчел сталкивается с неожиданным визитом; – «Эпизод с бутербродом Росса»: Росс приходит в ярость, когда кто-то на работе съедает его любимый бутерброд из остатков с Дня благодарения; – «Эпизод, где всем исполняется тридцать»: все вспоминают, как они пережили свой 30-й день рождения — с юмором, кризисами и немного грустью. Сериал идёт в оригинале с русскими субтитрами. Вопросы в Телеграме – @edva_znakomi

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