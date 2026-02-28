Cериальный формат это самый лёгкий и непринужденный способ познакомиться с проектом: в программе тебя ждут 4 серии и домашний бранч, а также интересные люди вокруг: 1 сезон 1 серия — Pilot (начало истории) 2 сезон 1 серия — «Where Were We?» (последствия любви) 4 сезон 6 серия — «Happily Ever After» 9 сезон 16 серия — «How Your Mother Met Me» (очень красиво к теме судьбы) В меню: тёплая фокачча с оливковым маслом и солью + взбитая рикотта с лимоном и мёдом, мини Лазанья с индейкой на кости и соусом бешамель, крафтовые профитроли с кремом из тирамису (семейный рецепт тети Stefania и щедрый крем с маскарпоне) из напитков: приветственный бокал просекко и домашний лимонад, гречишный чай. Немного о правилах и особенностях: — если у тебя есть аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши пожалуйста; — нельзя приобрести дополнительный алкоголь и конечно же нельзя прийти со своим; — в Палатах живёт Герцог, это кот (не особо подходит к людям) — в случае аллергии, просьба учитывать это; — свободная рассадка и, как гласит название проекта, — можно быть едва знакомыми, но хорошо провести время вместе — и да, есть великая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы; — если ты пришёл в свой день рождения или привёл с собой сюрпризом именниника/цу, не стесняйся сообщить об этом заранее — организуют приятный сюрприз. Если ты не сможешь прийти в гости, но уже купил билет, его можно передать другому человеку. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. Оставляют за собой право удержать комиссию сервиса, если между покупкой и возвратом билета прошло менее 2 часов.