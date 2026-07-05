На мастер-классе ты сможешь создать лёгкие бохо-серьги из настоящих перьев, деревянных бусин, нитей и других природных материалов. Каждая работа получится неповторимой — можно собрать лаконичную пару или яркое украшение с характером. Что тебя ждёт: — Ты подберёшь сочетание перьев, бусин, нитей и декоративных элементов по своему вкусу. — Ты соберёшь собственную пару серёг и познакомишься с основами создания украшений. — Ты проведёшь уютный вечер за творчеством, чаем и приятной компанией. Особые навыки не нужны — всё покажут, объяснят и помогут на каждом этапе.