Артист, свободно жонглирующий музыкальными жанрами от проникновенных баллад до фанка и рок-н-ролла. Его кредо — эксперимент, а главный инструмент — честные стихи на важные социальные темы, которые автор искусно вплетает даже в танцевальные ритмы. В программе вечера — любимые песни, премьеры новых композиций и специальные музыкальные гости. Музыка для вдумчивых. Музыка для души. Вечер обещает стать атмосферным событием с погружением в яркую и немного ностальгическую советскую эпоху. Гостям предлагается поддержать стилистику вечера в стиле 80-х и 90-х: широкоплечие пальто и куртки, варенные джинсы, брюки-клеш, лосины, яркие аксессуары и легендарные прически того времени. Авторы самых ярких образов получат специальные призы от артиста. До начала концерта гости смогут посетить музей музыкальных ретро инструментов, сделать бесплатные профессиональные фотографии в фотозоне, оформленной в стиле советской квартиры, заранее заказать напитки и еду за столиками и спокойно настроиться на концерт.