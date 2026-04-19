ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Сергей Эфрон

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Артист, свободно жонглирующий музыкальными жанрами от проникновенных баллад до фанка и рок-н-ролла. Его кредо — эксперимент, а главный инструмент — честные стихи на важные социальные темы, которые автор искусно вплетает даже в танцевальные ритмы. В программе вечера — любимые песни, премьеры новых композиций и специальные музыкальные гости. Музыка для вдумчивых. Музыка для души. Вечер обещает стать атмосферным событием с погружением в яркую и немного ностальгическую советскую эпоху. Гостям предлагается поддержать стилистику вечера в стиле 80-х и 90-х: широкоплечие пальто и куртки, варенные джинсы, брюки-клеш, лосины, яркие аксессуары и легендарные прически того времени. Авторы самых ярких образов получат специальные призы от артиста. До начала концерта гости смогут посетить музей музыкальных ретро инструментов, сделать бесплатные профессиональные фотографии в фотозоне, оформленной в стиле советской квартиры, заранее заказать напитки и еду за столиками и спокойно настроиться на концерт.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста