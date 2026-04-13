Спектакль затрагивает тему вторжения иррационального в повседневную жизнь обычного человека. Основная идея заключается в том, что в кажущийся простой и размеренный жизненный уклад могут внезапно вмешаться необычные и необъяснимые события, требующие реакции и осмысления. Пьеса исследует психологические аспекты этой реакции главного персонажа на абсурдные ситуации и диалоги, подчеркивая, как такие столкновения с абсурдом могут повлиять на дальнейшую жизнь человека, возможно, даже определив её развитие или завершение. Сережа сидит дома. К нему приходят разные люди. По всем признакам — курьеры, а на самом деле неизвестно кто. Последовательность дальнейших событий превращает пьесу из бытовой в почти абсурдистскую.