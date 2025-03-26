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Серёжа очень тупой

Мастерская П. Н. Фоменко
Кутузовский проспект, 30

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 10000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Сережа сидит дома. К нему приходят разные люди. По всем признакам — курьеры, а на самом деле неизвестно кто. Последовательность дальнейших событий превращает пьесу из бытовой в почти абсурдистскую.

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