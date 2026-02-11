На лекции погрузишься в мифологический пласт образа коня как посредника между мирами, носителя огненной стихии и силы, запускающей движение жизни. На примерах сказок («Конёк-Горбунок», «Сивка-Бурка, вещая каурка», «Иван-царевич и серый волк») разберёшься, почему конь — не время и не судьба, а то, что придаёт жизни «огненный» характер и ведёт героя сквозь границы миров. Затем перенесёшься в эпоху Серебряного века и увидишь, как этот архетип воплотился в творчестве и биографиях М. Цветаевой, А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой. Через анализ стихов и ключевых эпизодов их жизней разберёшься, что значит «проскакать жизнь на огненном коне» — и как эта мифологическая модель стала кодом их поэтики и судьбы. Лектор: Анна Политова — режиссёр, педагог, актриса, автор театральных и культурных проектов.