На протяжении 12 лет художник Алексей Сергиенко 15 февраля раздаёт красные сердца, для того, чтобы сказать тебе и другим, что вся наша жизнь — лабиринт любви! Суть перформанса состоит в том, что художник приглашает гостей на сцену и просит поклясться, что они верят в любовь. Гости делятся своими удивительными историями любви, а затем Алексей дарит им картину с изображением красного сердца. Таким образом Алексей Сергиенко планирует раздать около 200 сердец! Подаренные сердца на арт перформансе — меняют жизни. Главное поверь. А после перформанса состоится флешмоб — медленный танец. Используй промокод KOVER при покупке билета, и ты сможешь приобрести его всего за 1 рубль.