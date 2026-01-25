Показ фильма на английском и норвежском, русские субтитры. Обсуждение проведёт: Анна Логвинова, киноблогер, автор текстов о кино, тг канал «с днём душнил!» В жизнь Норы и Агнес после долгих лет разлуки неожиданно возвращается отец —Густав Борг, живая легенда норвежского кинематографа, который вот уже 15 лет не радует зрителей своими работами. В надежде тряхнуть стариной напоследок, а заодно наладить контакт с близкими мужчина предлагает своей старшей дочери, которая служит в национальном театре Осло и играет в спектаклях по Чехову, исполнить главную роль в его новом фильме, частично воссоздающем историю его семьи. Девушка, не отпустившая старые обиды на родителя, отвечает отказом, после чего Густав волею судеб находит ей замену — популярную американскую актрису Рейчел Кемп (Эль Фаннинг), с которой он познакомился на серии ретроспективных показов. В меню бранча: домашний плетёный хлеб с травами — к нему взбитая рикотта, цитрусовое масло, хамон сливочная лазанья лосось, шпинат, моцарелла крафтовая палова малина белый шоколад Из напитков: мандариновый глинтвейн (также версия б/а) гречишный чай «малиновый пирог», классический чёрный бергамот, вода Немного о правилах и особенностях: Если у тебя есть пищевые аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши об этом, пожалуйста — так смогут адаптировать блюда под твои предпочтения. Нельзя приобрести дополнительный алкоголь и, конечно же, нельзя прийти со своим. В Палатах живёт кот Герцог. Он не очень часто подходит к людям, но, пожалуйста, учитывай возможное присутствие кота в случае аллергии. В залах свободная рассадка, и есть большая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы. Как гласит название проекта, ты можешь быть лишь едва знакомы, но всё равно хорошо провести время вместе. Если вы не сможешь прийти в гости, но уже купил билет, его можно передать другому человеку. Вернуть билет можно не позднее чем за 24 часа до начала мероприятия. Оставляют за собой право удержать комиссию сервиса, если между покупкой и возвратом билета прошло менее 2 часов.