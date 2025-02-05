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«Сент-Экзюпери» (2024) с писателем-публицистом

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: 1930 год. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения. Показ представит и выступит с лекцией после показа писатель-публицист, директор «Издательства редких книг», биограф Антуана де Сент-Экзюпери в России Федор Константинов. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

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