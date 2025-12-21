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Сенсорная ёлка

улица Хамовнический вал, дом 28, клуб Форпост

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Мастер-классы

Про событие

Новогодний праздник-мистерия для психологов и любителей психологии. Формат встречи объединяет подведение итогов года, обращение к теме Зимнего солнцестояния и символическое начало нового жизненного цикла — через практики, творчество и совместный опыт. В программе: — Мастер-класс по изготовлению праздничной игрушки из разных материалов: мастер-класс подарит погружение в эстетику и разнообразный сенсорный опыт — Тематическая фотосессия «Я и моя Тень». Ты сам заранее готовишь 2 образа: первый, точно отражающий твоё мировосприятие, а второй — точно не-ты, максимально удалённый от твоего восприятия себя и мира. Если же тебе захочется сюрприза и спонтанности — будет возможность воспользоваться реквизитом и импровизировать на месте. Будет творческая работа с тенью, фотограф грозится привезти студийный свет и маски Гобо, что создаёт порой весьма неожиданный психологический эффект. Каждый участник получит два готовых снимка — Театр импровизации — плейбэк-перформанс театра «История». Это необычный театр, ведь в нём оживают истории, которые рассказывают зрители. Ты тоже сможешь поделиться чувствами и эмоциями, и рассказать какую-то свою историю, а актёры тут же, без подготовки сыграют её на сцене. Всё это будет происходить при активном участии живой музыки (это может быть саксофон или гитара, флейта или сарод, ханг или рав-васт, кларнет или тамбурин). Музыкант никогда не знает заранее, какой инструмент захочет прийти на перфоманс и звучать именно в твоей истории (а инструментов будет много). Здесь ты обогащаешь опыт, открываешь истории своей жизни по-новому — Арома-путешествие к своим ресурсам и вдохновению. Выбираешь ароматы и создаёшь своё авторское ароматическое саше, которое будет радовать тебя долгое время. — Трансформационная игра «Отношения». Исследуешь отношения, уделяешь внимание внутреннему ребенку и даёшь пространство внутреннему взрослому для отношений —Чаепитие Самым активным участникам положены призы:)

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