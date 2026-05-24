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Сенс. Почувствуй стихии

Марс
Пушкарев переулок, дом 5

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1600₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Обновлённая версия иммерсивной выставки, где природа и человек взаимодействуют через огонь, землю, воздух, воду и эфир. Авторы проекта во главе с Анастасией Картузовой углубили философию, добавили новые визуальные решения, спецэффекты, арт-объекты и ольфакторные композиции парфюмера Виталия Пария. В новой версии стихии становятся живым опытом, а ИИ помогает задавать послания гостям, настраивая на желаемую реальность. Ключевые обновления: «Генезис» — световое шоу о рождении мира. «Дыхание перемен» — интерактивная инсталляция в зале Воздуха. «Недра» — инсталляция в зале Земли, созданная с ИИ. «Акустический холл» — перкуссия звуков дождя и ветра. «Тирта» — ИИ-водопад, уносящий страхи и ограничения. Возьми с собой наушники — они помогут услышать больше! Подключи их к телефону, чтобы прослушать аудиогид выставки.

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Комментарии

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Яна
06 января, 02:18

Если вы любите эзотерику, то вам зайдет. Если вам больше 25 и лобные доли сформированы, то нет) Очень много заигрываний с ✨изобилием✨ вселенной, посланий от неё и загадыванием желаний. Залы маленькие и интерактивов в них немного. Часа хватит за глаза, и то если разглядывать и искать смысл. Спецэффекты бюджетные. 5/10

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Дина
20 декабря 2025, 13:31

Была на этой выставке. Вообще, обожаю все в марсе, при этом именно эта выставка у меня одна из любимых в Москве. Ее можно и нужно использовать, как метафорические карты, бродить, гулять, размышлять, погружаться во внутрь себя и рефлексировать… поэтому рекомендую закладывать на нее часа 3 не меньше.

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Гриша
22 декабря 2025, 09:54

а у тебя случайно нет фотографий с выставки?) если есть, поделись в комментариях, пожалуйста)

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