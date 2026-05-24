Обновлённая версия иммерсивной выставки, где природа и человек взаимодействуют через огонь, землю, воздух, воду и эфир. Авторы проекта во главе с Анастасией Картузовой углубили философию, добавили новые визуальные решения, спецэффекты, арт-объекты и ольфакторные композиции парфюмера Виталия Пария. В новой версии стихии становятся живым опытом, а ИИ помогает задавать послания гостям, настраивая на желаемую реальность. Ключевые обновления: «Генезис» — световое шоу о рождении мира. «Дыхание перемен» — интерактивная инсталляция в зале Воздуха. «Недра» — инсталляция в зале Земли, созданная с ИИ. «Акустический холл» — перкуссия звуков дождя и ветра. «Тирта» — ИИ-водопад, уносящий страхи и ограничения. Возьми с собой наушники — они помогут услышать больше! Подключи их к телефону, чтобы прослушать аудиогид выставки.