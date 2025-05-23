Настоящая белая феерия — белый дресс-код, свет, дым, два танцпола. Хедлайнер вечера — KIIDA Звезда Ultra, Tomorrowland, Wall Recordings Со-продюсер David Guetta ft. Nicki Minaj & Lil Wayne — «Light my Body Up» Он знает, как завести зал. Ты — знаешь, как кайфовать по полной. Live-сет от Venera Veyron — именинницы. Скрипка, синтез, каждый раз ощущение, что весь зал звучит с ней в унисон. Лайнап Main: Skif / Kiida / Deflee / Venera Veyron / Monado & Arsia / Bojeupassi / B.O.R.N Room: MariaFila / Atma / Klychev FC/DC Билеты онлайн — по промокоду kaver скидка Резерв столов по телефону. Если тебе близка эта музыка, атмосфера, люди — Если чувствуешь, что хочешь быть частью этого вечера — будут тебе рады.