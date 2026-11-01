Лекция будет посвящена сэндвичу не как рецепту, а как культурному феномену, в котором сходятся споры о границах еды, социальные иерархии, глобализация, маркетинг и поп-культура. Начнут с вопроса, который кажется простым: тако — это сэндвич или нет? Через споры об определении гастроэнтузиаст Стас Банар покажет, как представления о еде связаны с культурными нормами и привычками. Затем поговорят о хлебе: важен ли он сам по себе или служит лишь удобной оболочкой, чтобы не пачкать руки? Это противопоставление функционального и почти сакрального отношения к хлебу приведёт к социальному измерению темы: был ли сэндвич едой аристократов или бедняков, почему в разных социальных слоях он по схожим причинам становился повседневной едой и как он остаётся социальным индикатором сегодня. Отдельный блок посвятят сэндвичу как концепту: как формировалось его универсальное восприятие и как глобализация сделала культовыми «чужие» сэндвичи — гамбургер в США, бань-ми во Вьетнаме и другие. Завершат разговором о сэндвиче как инструменте маркетинга и элементе поп-культуры — от фильма «Когда Гарри встретил Салли» до тиктоков о заведениях, ставших вирусными. Лектор — Стас Банар, журналист, автор канала «Любители уличной еды» (Street Food Lovers), маркетолог проектов «Рыбелла».