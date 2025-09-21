Двойная лекция Алексея Семихатова и Владимира Сурдина. Наука позволяет нам разбираться в устройстве Вселенной, но требует использования идей и понятий, которые часто противоречат здравому смыслу. Так происходит, когда люди выходят за рамки житейского опыта. При изучении Вселенной необходимо выйти за границы интуиции, сформированной в мире медленного движения, слабых полей и ограниченного масштаба. Попытки распространить интуицию за пределы привычного мира приводят к противоречиям и мешают понимать, к примеру, устройство атома и структуру Вселенной. Если представления людей, сформированные обыденным опытом, имеют ограниченную применимость, чем руководствоваться и как не сбиться с пути в условиях потери наглядности? Впечатляющим образом потеря наглядности не стала непреодолимым препятствием. Познание за пределами непосредственного опыта возможно. Его успех выражается в предсказательной силе фундаментальных физических теорий, с которыми люди научились работать в рамках их собственной логики, даже если некоторые «очевидные» вопросы остаются без ответов. Лекторы: Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос науки», лауреат Национальной премии «Книга года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной». Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель», председатель секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН.