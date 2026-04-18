Лицом к лицу (Face2Face) — формат сетов, где диджеи играют не за одним пультом, а стоят напротив друг друга. Каждый находится за своим оборудованием, а сцена расположена в центре зала — танцпол окружает её со всех сторон, позволяя видеть происходящее вокруг. Артисты играют лицом к лицу, а публика оказывается максимально близко к происходящему. Селекта — новая платформа, где пересекаются разные школы, поколения и взгляды на драм-н-бейс культуру. Программа Profit ENEI Kashin VIKTOR STROGONOV Gydra Mizo Lowriderz Ozma Subwave Traffic