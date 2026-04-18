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Селекта

TAU, Рязанский проспект, 8Ас10

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 45000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Лицом к лицу (Face2Face) — формат сетов, где диджеи играют не за одним пультом, а стоят напротив друг друга. Каждый находится за своим оборудованием, а сцена расположена в центре зала — танцпол окружает её со всех сторон, позволяя видеть происходящее вокруг. Артисты играют лицом к лицу, а публика оказывается максимально близко к происходящему. Селекта — новая платформа, где пересекаются разные школы, поколения и взгляды на драм-н-бейс культуру. Программа Profit ENEI Kashin VIKTOR STROGONOV Gydra Mizo Lowriderz Ozma Subwave Traffic

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