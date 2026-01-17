Человек полон загадок. Некоторые из них являются тайнами его жизни, но некоторые могут быть открыты после смерти. При исследовании тела судебно-медицинский эксперт сталкивается со многими неожиданными и интересными находками, разгадывая таким образом некоторые загадки человеческой жизни. Из лекции ты узнаешь, что можно обнаружить в теле человека, какими бывают секционные находки и какие последствия могут повлечь за собой некоторые из них. Лектор: Алексей Решетун. Врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, автор научно-популярных книг, победитель в литературном конкурсе среди медицинских работников «Здравомыслие-2020» Минздрава России, член Российского союза писателей.