Ночь электронной музыки в Happy End. Московский музыкальный лейбл объединяет ярких артистов и современное звучание на стыке house, uk garage, bass и drum & bass. Хедлайнер вечера — DJ Kashin, основатель House of rap. Специальный гость — Stan Rave, диджей с энергичными сетами и узнаваемым рейв-звучанием.