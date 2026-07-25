Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь электронной музыки в Happy End. Московский музыкальный лейбл объединяет ярких артистов и современное звучание на стыке house, uk garage, bass и drum & bass. Хедлайнер вечера — DJ Kashin, основатель House of rap. Специальный гость — Stan Rave, диджей с энергичными сетами и узнаваемым рейв-звучанием.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи