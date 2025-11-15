Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лучшие комики, совершенно секретные. Это шоу для настоящих суперфанов комедии. Ты не узнаешь, кто будет выступать, пока они не выйдут на сцену. Это могут быть как в целом известные комики, так и самые топовые представители индустрии. Заранее известно только одно: этот юмор залетает всем на 100%! Состав может меняться. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия.
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