Лучшие комики, совершенно секретные. Это шоу для настоящих суперфанов комедии. Ты не узнаешь, кто будет выступать, пока они не выйдут на сцену. Это могут быть как в целом известные комики, так и самые топовые представители индустрии. Заранее известно только одно: этот юмор залетает всем на 100%! Состав может меняться. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия.