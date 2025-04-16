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Секретный морской дельфиний госпиталь

Центр творческих индустрий Фабрика
Переведеновский переулок, д.18

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

ЦТП «Фабрика» представляет персональную выставку Дарьи Абдуллиной. На выставке будут показаны рисунки, фотографии, а также объекты и инсталляция. Проект посвящен вере в лучшее, тоске по заботе и острому желанию увидеть мир более гуманным. Художница рассказывает историю секретного госпиталя для дельфинов. Это волшебное место — образ концентрированной заботы, помощи слабым и веры в хрупкое. История о госпитале — это не утопия и не попытка скрыться от жестокой реальности в сказке о лучшем мире. Наоборот, художница Дарья Абдуллина предлагает почувствовать сильное желание увидеть альтернативу существующему миропорядку, которое буквально создает разлом во времени и пространстве. И в этом разломе возникает уже осязаемо отзвук волшебного места, где у девочек с большими глазами нет других забот, кроме помощи дельфинам. Рисунки, представленные на выставке — это возможность увидеть, как протекает жизнь в Госпитале день за днем. Это похоже на документальную съемку, и зритель может увидеть лица персонажей, может чувствовать вместе с ними. Их растерянность, ранимость и одновременно твердую решимость в моменты, когда кому-то нужна помощь. Отдельное пространство выставки посвящено совместному проекту с фотохудожницей Катей Власовой. В серии фотохудожницы решили запечатлеть момент появления госпиталя. Время работы выставки: вторник – воскресенье с 12:00 до 20:00, понедельник – выходной день.

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