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Счастливый день х Гипнотика (Lucky Day х Hypnotica)

Soma, Петровский бульвар, 14

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Счастливый день (Lucky Day) впервые объединяется c Гипнотика (Hypnotica) для совместного мероприятия — ночи с гипнотической атмосферой, тёплой летней энергией и модным звуком. Диджеи: LI|LU, D.A.L.I., POZDNYAKOV, HIGHLITE, LANNS, ROCCA, AZA SIRELIS, ROMEY.

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