Счастливый день (Lucky Day) впервые объединяется c Гипнотика (Hypnotica) для совместного мероприятия — ночи с гипнотической атмосферой, тёплой летней энергией и модным звуком. Диджеи: LI|LU, D.A.L.I., POZDNYAKOV, HIGHLITE, LANNS, ROCCA, AZA SIRELIS, ROMEY.