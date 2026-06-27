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Про событие
Счастливый день (Lucky Day) впервые объединяется c Гипнотика (Hypnotica) для совместного мероприятия — ночи с гипнотической атмосферой, тёплой летней энергией и модным звуком. Диджеи: LI|LU, D.A.L.I., POZDNYAKOV, HIGHLITE, LANNS, ROCCA, AZA SIRELIS, ROMEY.
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