Что было бы, если бы Энди Уорхол открыл свою «Фабрику» сегодня? Получилась бы это флагманская вечеринка, где поп-хиты становятся искусством, мэшапы стирают границы между эпохами, танцпол существует без правил, а столы лишь ещё одна его часть. Блёстки, пойманные в свете стробоскопов. Разбитые колени субботних красавиц. Ощущение, будто ты только что вышел из лимузина и сегодня возможно всё. Диджеи: TESLOND GALSAN KIRAKIRA САША ПЕТРОВ EVIE LIZA MNKFFUF Каждый лук — экспонат. Каждый трек — абсолютный поп-хит. Впервые зона второго этажа с отдельным баром будет открыта для каждого гостя.