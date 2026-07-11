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Счастливая суббота: поп версия

Happy End Bar & Kitchen, Спиридоньевский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Что было бы, если бы Энди Уорхол открыл свою «Фабрику» сегодня? Получилась бы Счастливая Суббота (Happy Saturday) в Конце (Happy End) — это флагманская вечеринка, где поп-хиты становятся искусством, мэшапы стирают границы между эпохами, танцпол существует без правил, а столы лишь ещё одна его часть. Все станут знаменитыми за один субботний вечер. Блёстки, пойманные в свете стробоскопов. Разбитые колени субботних красавиц. Ощущение, будто ты только что вышел из лимузина и сегодня возможно всё. Лайнап: Teslond Galsan Kirakira Саша Петров Evie Liza mnkffuf Каждый лук — экспонат. Каждый трек — абсолютный поп-хит. Впервые зона второго этажа с отдельным баром будет открыта для каждого гостя.

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