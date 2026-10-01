Под руководством флористов Backyard flowers & plants будешь работать с сезонными цветами, разбираться в сочетаниях оттенков и фактур и соберёшь композицию с нуля. Специальный опыт не нужен — только желание провести осенний день красиво и творчески. Готовую композицию каждый участник заберёт с собой.