Сборка цветочной композиции в сезонной тыкве
Мясницкая улица, 24/7с1
Начало:
Завершение:
6000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Под руководством флористов Backyard flowers & plants будешь работать с сезонными цветами, разбираться в сочетаниях оттенков и фактур и соберёшь композицию с нуля. Специальный опыт не нужен — только желание провести осенний день красиво и творчески. Готовую композицию каждый участник заберёт с собой.
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