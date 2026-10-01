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Сборка цветочной композиции в сезонной тыкве

Место быть
Мясницкая улица, 24/7с1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Под руководством флористов Backyard flowers & plants будешь работать с сезонными цветами, разбираться в сочетаниях оттенков и фактур и соберёшь композицию с нуля. Специальный опыт не нужен — только желание провести осенний день красиво и творчески. Готовую композицию каждый участник заберёт с собой.

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