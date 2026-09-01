Saynomo: Плейбой 2000-ых
Яузская улица, 10/2с2
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ресторан превратится в настоящий Особняк Плейбоя нулевых — красивые люди, вспышки камер, вкусные коктейли и лучшие треки двухтысячных. Дресс-код максимально простой: выглядеть так, будто тебя уже ждут на обложке Плейбоя. Лайн-ап: Cherocky Saynomo Elmy Gabi Emilien Golubka Оплата на входе (кьюр / наличные) Вход открыт с 23:30 Начало мероприятия в 23:59
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