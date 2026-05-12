Первый большой сольный ивент от проекта Sayles. Больше полугода S.A.Y. и Podlesnov выступают в новом амплуа на самых крупных фестивалях и мероприятиях. Пришло время отдельного мощного шоу в столице. Все друзья, специальные и секретные гости, все хиты и много нового звука, авторский стейдж.