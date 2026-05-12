Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Первый большой сольный ивент от проекта Sayles. Больше полугода S.A.Y. и Podlesnov выступают в новом амплуа на самых крупных фестивалях и мероприятиях. Пришло время отдельного мощного шоу в столице. Все друзья, специальные и секретные гости, все хиты и много нового звука, авторский стейдж.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи