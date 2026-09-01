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Саундтреки Ханса Циммера

The Ritz-Carlton, Тверская улица, 3

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от 6900₽ до 10800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Известная на весь музыка Ханса Циммера в этот вечер зазвучит по-особенному: струнное эмбиент-звучание с арфой, роялем и мягкой перкуссией. «Дюна», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев»: знакомые темы раскрываются иначе — глубже, спокойнее, объёмнее. Это звучание пробирает до глубины души, заставляет закрыть глаза и выдохнуть. Вся тревога, что копилась до этого момента, растворяется под космические звуки арфы и московский закат. Наверху — парящий сад, тишина, город под ногами. Кремль – на расстоянии взгляда. Всего 100 гостей, редкое ощущение, что этот вечер не для всех. Авторская средиземноморская кухня, выверенная винная карта и коктейли звучат в одном ритме с музыкой – как часть неповторимого опыта и продолжение вечера.

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