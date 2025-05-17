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Саундтрек-шоу: Ведьмак, Пираты Карибского моря, Игра престолов

Англиканский собор Святого Андрея. Вознесенский пер., д.8 м.Охотный ряд

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 3600₽
Возраст 6+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт с песочной анимацией, посвящённый киномузыке — жанру, рождением своим обязанному кинематографу. Трудно представить себе шедевры кино без музыки — она передаёт то, что реально (хоть и невидимо) существует в кадре, ощущаясь исключительно на уровне чувств и подсознания. Если лишить видеоряд его неотъемлемой звуковой музыкальной составляющей, насколько обеднённым получится результат! Но музыка кинофильма, исполненная в концертном зале самодостаточна.

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