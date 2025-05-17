Концерт с песочной анимацией, посвящённый киномузыке — жанру, рождением своим обязанному кинематографу. Трудно представить себе шедевры кино без музыки — она передаёт то, что реально (хоть и невидимо) существует в кадре, ощущаясь исключительно на уровне чувств и подсознания. Если лишить видеоряд его неотъемлемой звуковой музыкальной составляющей, насколько обеднённым получится результат! Но музыка кинофильма, исполненная в концертном зале самодостаточна.