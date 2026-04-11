Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Главная троица контркультуры выезжает в столицу, чтобы отдохнуть красиво. По плану пиво, бильярд, уличные перекуры и топка стен Шизича до невозможных температур руками опытных банщиков. + Московские гости, чьи имена хорошо известны, но в этот раз станут сюрпризом Программа Superlative Sixxxseven Взорванный Nienshanz Хаммам Банный Лист
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи