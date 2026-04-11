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Сауна (Sauna)

Шизич, Самокатная улица, 4с1

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от 900₽ до 3200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Главная троица контркультуры выезжает в столицу, чтобы отдохнуть красиво. По плану пиво, бильярд, уличные перекуры и топка стен Шизича до невозможных температур руками опытных банщиков. + Московские гости, чьи имена хорошо известны, но в этот раз станут сюрпризом Программа Superlative Sixxxseven Взорванный Nienshanz Хаммам Банный Лист

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