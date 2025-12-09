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Сати-видения

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Сати, русский минимализм, видеоарт и гитара Дмитрия Илларионова. Программа «Сати-видения» не похожа на обычный вечер классической музыки. В часовом концерте, который идет без антракта и даже без пауз на аплодисменты, гитарист Дмитрий Илларионов выступает как солист, дирижёр, режиссёр и композитор; это настоящее музыкально-световое путешествие. Композиции современных авторов соединяют «Сатинады» — импровизации Дмитрия Илларионова на основе музыки Эрика Сати. Они названы по аналогии с «Promenade» — пьесой, открывающей «Картинки с выставки» Мусоргского, которая служит связующей нитью для всего цикла: тема из нее повторяется в безымянных интермедиях. Импровизационные прогулки Илларионова сопровождаются «видеоантрактами» — небольшими анимационными фильмами художников Екатерины Лаврентьевой и Алексея Коноплева. В вечере также участвует известный российский видеохудожник и сценограф Чой: в режиме реального времени он создаёт фоновые видеокартины, вдохновлённые музыкой Сати и современных композиторов-минималистов. Программа всегда адаптируется под разные площадки: экраном для «видений» могут стать различные объекты и поверхности. Особая версия готовится и для исполнения в ДК Рассвет. Практически неизменной остается лишь музыкальная идея — сочетание музыки Сати, пьес современных российских композиторов и импровизаций; их объединяет лишь участие гитары и неуловимое настроение, то ли пойманное, то ли срежиссированное Илларионовым.

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