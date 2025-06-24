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Сангрия в Усадьбе и испанское вино

Усадьба Roden, Старосадский переулок, 5/8с6

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4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по приготовлению самого лёгкого летнего напитка. Летний вечер в центре города. Лето, жара, испанские истории в любимой усадьбе. Необыкновенная усадьба Роден на территории союза художников Москвы, близ собора Петра и Павла, где играют самые прекрасные органные концерты. Старинная Москва, удивительные вечера, дегустация — от этого просто невозможно отказаться. 2 часа мероприятия + вино + закуски + рассказ сомелье + интересный досуг и возможность сделать отличные фото. В конце вечера дегустация дорогого красного вина из Приората. Запись по телефону.

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