Мастер-класс по приготовлению самого лёгкого летнего напитка. Летний вечер в центре города. Лето, жара, испанские истории в любимой усадьбе. Необыкновенная усадьба Роден на территории союза художников Москвы, близ собора Петра и Павла, где играют самые прекрасные органные концерты. Старинная Москва, удивительные вечера, дегустация — от этого просто невозможно отказаться. 2 часа мероприятия + вино + закуски + рассказ сомелье + интересный досуг и возможность сделать отличные фото. В конце вечера дегустация дорогого красного вина из Приората. Запись по телефону.