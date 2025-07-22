2 часа мероприятия + вино + закуски + рассказ сомелье + интересный досуг и возможность сделать отличные фото. Помимо белой сангрии — дегустация белого вина: Игристая Кава с выдержкой на осадке. Белый айрен; Жемчужина вечера Альбариньо. Запись по телефону.