Возраст 18+
Еда
Про событие
2 часа мероприятия + вино + закуски + рассказ сомелье + интересный досуг и возможность сделать отличные фото. Помимо белой сангрии — дегустация белого вина: Игристая Кава с выдержкой на осадке. Белый айрен; Жемчужина вечера Альбариньо. Запись по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи