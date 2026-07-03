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Самый картофельный турнир

Карти, улица Большая Лубянка, 13/16с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

В народе говорят что пинг-понг мячик произошел от картошки. Поэтому лови саааамый картофельный пинг-понг турнир в пятницу в «Карти». Поговаривают, тут лучшая картошка в городе... приходи проверить! Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Участие за покупку картошки фри. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.

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