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Про событие
В народе говорят что пинг-понг мячик произошел от картошки. Поэтому лови саааамый картофельный пинг-понг турнир в пятницу в «Карти». Поговаривают, тут лучшая картошка в городе... приходи проверить! Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Участие за покупку картошки фри. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.
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