За 6 лет существования магазина провели огромную селекцию товаров локальных брендов и zero-waste изделий. Коллекция постоянно обновляется, а количество товаров растёт: решили разгрузиться и сделать скидки до 70% на классные айтемы: — остатки из коллекций брендов, которые очень любили, но они прекратили своё существование. Многие вещи в единственном экземпляре и буквально last chance to buy; — изделия с небольшими визуальными недостатками, но всё ещё очень классные и функциональные: они очень хотят найти своего человека, который включит их в свою жизнь; — керамику и свечи от друзей: Heat Up, Донышко Горлышко, Lovely Day и Touch Buro.