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Самодобаюкивание

м. Алексеевская, точное место придёт тебе в билете

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+

Про событие

Практика, на которой ты сам становишься любящим и заботливым родителем своему внутреннему ребенку. В бережном и безопасном пространстве под звучание голоса ведущего ты дашь любовь и тепло сам себе. В этой практике ты встречаешься с собой новорождённым, примерно 5-летним и подростком. Продолжительность три часа, включает в себя ознакомительную часть, саму практику и шеринг с чаепитием в завершение.

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