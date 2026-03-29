Практика, на которой ты сам становишься любящим и заботливым родителем своему внутреннему ребенку. В бережном и безопасном пространстве под звучание голоса ведущего ты дашь любовь и тепло сам себе. В этой практике ты встречаешься с собой новорождённым, примерно 5-летним и подростком. Продолжительность три часа, включает в себя ознакомительную часть, саму практику и шеринг с чаепитием в завершение.