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Самая тёмная ночь всех влюблённых

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Первая Goths Undead Night в Москве Тут не будет глянца и декоративных жестов. Вместо этого оживут тени постпанка и дарквейва. Это пространство, где можно не объяснять и не прятать эстетику, а сделать её естественным языком общения. Это твой шанс провести праздник иначе: без клише, но с максимальной атмосферой. Прийти можно парой, с друзьями или одному, не выбирая формат заранее, потому что здесь каждый находит своё место в темноте, независимо от того, с кем он пришёл и как выглядит. Ночь начнется с живого выступления группы «ле тильто», которая представит новый клип и задаст направление всему вечеру, после чего эстафету подхватят диджеи: • DJ VCIDVDICV • DJ Newborn Moon • DJ Witch Elf • DJ Parliament • DJ Gotorotsker Каждый из них проведёт свою часть ночи, переходя от нарочито грубого deathrock и холодного coldwave к более напряжённым и мерцающим состояниям synthwave и postpunk. Goths Undead Night становится свиданием не с конкретным человеком, а с эпохой и состоянием, которое она за собой несёт, поэтому приходи в чёрном, в бархате, в коже или просто с правильным внутренним настроем.

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