Третий мощнейший фестиваль Salvation, на котором тебя ждут пять ураганных метал групп, отрыв башки, кутёж, угар, мошинг и, конечно же, отличное настроение. В программе – «Eрмак!», Blooddrops, «Гробовая доска», «Старуха» и Your Screaming Silence.