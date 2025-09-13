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Про событие
Третий мощнейший фестиваль Salvation, на котором тебя ждут пять ураганных метал групп, отрыв башки, кутёж, угар, мошинг и, конечно же, отличное настроение. В программе – «Eрмак!», Blooddrops, «Гробовая доска», «Старуха» и Your Screaming Silence.
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