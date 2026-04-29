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Сальвадор Дали

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Жизнь Сальвадора Дали похожа на его картины: в ней нет границы между вымыслом и реальностью. На лекции ты погрузишься в мир художника, который превратил собственную жизнь в произведение искусства, а живопись — в театр подсознания. На лекции тебя ждёт не просто рассказ о сюрреализме, а путешествие по лабиринтам воображения Дали. Узнаешь: — Как формировался стиль Дали и почему именно он стал главным лицом сюрреализма — Что на самом деле скрыто в его образах — от расплавленных часов до пустынных пейзажей — Какую роль в его творчестве сыграла Гала — Как Дали работал с кино, модой и рекламой — Почему он до сих пор остаётся самым узнаваемым художником XX века Лекцию ведёт историк искусства Наталья Вострикова. Вместе с ней будет её пёс Плиний — предупреждение на случай аллергии на собак. Меню вечера: Сырно-мясное ассорти Оливки гриль Зеленый салат с халуми Канапе моцарелла/хамон Кростини с мортаделлой и трюфельным кремом Кростини с томатами и песто Домашние оладьи с красной рыбой Морковь, запечённая на сливочной подушке Тарталетки жульен Цыплёнок в гранатовой глазури Бэби картофель с пармезаном и песто Сан Себастьян Просекко и красное сухое *В стоимость билета включен фуршетный стол и бокал вина *Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00

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