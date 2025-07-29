Saluki
Большая Новодмитровская, 36
Начало:
Завершение:
от 2700₽ до 7000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Творец, гений и один из главных рэперов индустрии сейчас. На летнем концерте вас ждет полное погружение во вселенную Saluki: лучшее с разрывного альбома Bolshie Kurtki, классика с культового Wild East и все хиты.
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