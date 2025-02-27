ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Салон Лизы Громовой

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мероприятие пройдёт в формате импровизированного «квартирника», приуроченного к скорому выходу альбома Лизы Громовой «Без лица бездельница». Камерное событие, в котором музыка и рассказ сольются воедино, создавая атмосферу предельной искренности и живого диалога. Прозвучат как уже знакомые композиции, так и новые произведения из предстоящего альбома под аккомпанемент пианиста Максима Глонти.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста