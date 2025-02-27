Возраст 16+
Концерты
Про событие
Мероприятие пройдёт в формате импровизированного «квартирника», приуроченного к скорому выходу альбома Лизы Громовой «Без лица бездельница». Камерное событие, в котором музыка и рассказ сольются воедино, создавая атмосферу предельной искренности и живого диалога. Прозвучат как уже знакомые композиции, так и новые произведения из предстоящего альбома под аккомпанемент пианиста Максима Глонти.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи