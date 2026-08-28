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Сакральное Шоу-мистерия «Эра Женщины»

Подъёмная улица, 9

Начало:

Завершение:

от 5500₽ до 60666₽
Возраст 18+

Про событие

Иммерсивная погружающая практика-путешествие — ты проживаешь трансцендентный опыт, не улетая в Гималаи, а здесь и сейчас. Что тебя ждёт: Иммерсивная погружающая практика-путешествие • Высоковибрационная музыка с живым звуком — Екатерина MALEA • Практики и медитации на раскрытие женской сути и проявленности • Иммерсивная интеграция и практики от Катерины Шик — переводящие вибрацию в осознавание личности • Мурашки и твой личный опыт — прикосновение к запредельному. То, что невозможно объяснить, но можно прожить. Два проводника • Артист-интегратор Катерина Шик Через слово, вокал и особые практики помогает переводить тонкие переживания и энергию в личность, жизнь и материю — в то, что можно воплотить. Психотерапевт и ченнелер · посвящения от Далай-ламы, тибетских монахов и перуанских шаманов · 53 сакральных страны · 4000+ учеников • Визионер — Сакральный Артист Екатерина MALEA Создаёт высоковибрационную музыку нового времени — пространство, где звук становится проводником в глубокие состояния и трансформацию. Психотерапевт с опытом более 18 лет · автор метода «Квантовые трансформации» и «Квантовое звучание» · предприниматель · мама двоих детей.

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