Выбор редакции
Saint-Moscow Party: Project X
ул. Электродная, 2, ст. 32
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Самый масштабный День студента в Москве на 2000 человек! Красные стаканчики, хаос веселья, и ночь, которую ты будешь вспоминать весь этот год. Всё, что тебе нужно знать: • Твои любимые диджеи и МС. • Неоновые браслеты знакомств. • Бирпонг и XXL Jenga с заданиями. • Игра в бутылочку. • Зона таро и фотограф. • Party Queen & Party King. • Фотобудка и сахарная вата. • Фирменные красные стаканчики. Все интерактивы на мероприятии бесплатны. Локацию объявят за 5 дней до мероприятия.
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