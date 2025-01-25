Самый масштабный День студента в Москве на 2000 человек! Красные стаканчики, хаос веселья, и ночь, которую ты будешь вспоминать весь этот год. Всё, что тебе нужно знать: • Твои любимые диджеи и МС. • Неоновые браслеты знакомств. • Бирпонг и XXL Jenga с заданиями. • Игра в бутылочку. • Зона таро и фотограф. • Party Queen & Party King. • Фотобудка и сахарная вата. • Фирменные красные стаканчики. Все интерактивы на мероприятии бесплатны. Локацию объявят за 5 дней до мероприятия.