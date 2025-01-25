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Saint-Moscow Party: Project X

Центр городской культуры «Графит»
ул. Электродная, 2, ст. 32

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Самый масштабный День студента в Москве на 2000 человек! Красные стаканчики, хаос веселья, и ночь, которую ты будешь вспоминать весь этот год. Всё, что тебе нужно знать: • Твои любимые диджеи и МС. • Неоновые браслеты знакомств. • Бирпонг и XXL Jenga с заданиями. • Игра в бутылочку. • Зона таро и фотограф. • Party Queen & Party King. • Фотобудка и сахарная вата. • Фирменные красные стаканчики. Все интерактивы на мероприятии бесплатны. Локацию объявят за 5 дней до мероприятия.

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